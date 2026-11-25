Um 20:26 Uhr konnte die Aktie von Arm zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 0,8 Prozent auf 162,87 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im NASDAQ 100, der aktuell bei 26'014 Punkten steht. Die Arm-Aktie legte bis auf 163,17 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 149,15 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 1'148'451 Arm-Aktien den Besitzer.

Am 19.06.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 452,54 USD an. Gewinne von 177,85 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 100,03 USD ab. Mit einem Kursverlust von 38,58 Prozent würde die Arm-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem im Jahr 2026 0,000 USD an Arm-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,002 USD aus. Am 04.11.2026 äusserte sich Arm zu den Kennzahlen des am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,12 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,22 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.44 Mrd. USD – ein Plus von 27,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Arm 1.14 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q3 2027 dürfte Arm am 03.02.2027 präsentieren. Schätzungsweise am 09.02.2028 dürfte Arm die Q3 2028-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten erwarten für 2027 einen Gewinn in Höhe von 2,24 USD je Arm-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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