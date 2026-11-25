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25.11.2026 16:29:00
Arm Aktie News: Anleger setzen Arm am Mittwochnachmittag unter Druck
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Arm. Die Arm-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 8,7 Prozent auf 147,51 USD.
Die Arm-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 8,7 Prozent auf 147,51 USD abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ 100, der aktuell bei 25'076 Punkten steht. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Arm-Aktie bisher bei 143,66 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 149,15 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 468'154 Arm-Aktien umgesetzt.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 452,54 USD. Dieser Kurs wurde am 19.06.2026 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 206,79 Prozent über dem aktuellen Kurs der Arm-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 06.02.2026 auf bis zu 100,03 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Arm-Aktie ist somit 32,19 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Nachdem Arm seine Aktionäre 2026 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,002 USD je Aktie ausschütten. Am 04.11.2026 hat Arm die Kennzahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,12 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,22 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 1.44 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Arm 1.14 Mrd. USD umgesetzt.
Am 03.02.2027 dürfte die Q3 2027-Bilanz von Arm veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2028-Bilanz auf den 09.02.2028.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Arm-Aktie in Höhe von 2,24 USD im Jahr 2027 aus.
Redaktion finanzen.ch
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