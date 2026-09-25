Arm Aktie News: Arm gewinnt am Abend an Fahrt

Die Aktionäre schickten das Papier von Arm nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 20:26 Uhr 2,8 Prozent auf 314,85 USD. Damit gibt das Wertpapier dem NASDAQ 100, der bei 30'636 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Zwischenzeitlich stieg die Arm-Aktie sogar auf 325,44 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 318,40 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 877'480 Arm-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (452,54 USD) erklomm das Papier am 19.06.2026. Das 52-Wochen-Hoch liegt 43,73 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Arm-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 100,03 USD am 06.02.2026. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Arm-Aktie 214,76 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2026. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Arm am 29.07.2026. Das EPS wurde auf 0,25 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,12 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.29 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 22,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.05 Mrd. USD in den Büchern standen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.11.2026 erfolgen. Die Veröffentlichung der Arm-Ergebnisse für Q2 2028 erwarten Experten am 10.11.2027.

In der Arm-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 2,23 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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