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25.09.2026 16:29:00

Arm Aktie News: Arm schiesst am Nachmittag hoch

Arm Aktie News: Arm schiesst am Nachmittag hoch

Die Aktie von Arm gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Arm nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 5,0 Prozent auf 321,73 USD.

Arm Holdings
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Im NASDAQ-Handel gewannen die Arm-Papiere um 16:28 Uhr 5,0 Prozent. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im NASDAQ 100, der zurzeit bei 30'489 Punkten liegt. In der Spitze gewann die Arm-Aktie bis auf 325,44 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 318,40 USD. Bisher wurden heute 551'886 Arm-Aktien gehandelt.

Am 19.06.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 452,54 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Arm-Aktie ist somit 40,66 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 06.02.2026 bei 100,03 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 68,91 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass Arm-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Arm 0,000 USD aus. Arm liess sich am 29.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,25 USD. Im Vorjahresviertel hatte Arm 0,12 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite standen 1.29 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.05 Mrd. USD umgesetzt.

Am 04.11.2026 dürfte die Q2 2027-Bilanz von Arm veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2028-Bilanz auf den 10.11.2027.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Arm-Aktie in Höhe von 2,23 USD im Jahr 2027 aus.

Redaktion finanzen.ch

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