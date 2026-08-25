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25.08.2026 20:27:13

Arm Aktie News: Arm am Abend höher

Arm Aktie News: Arm am Abend höher

Die Aktie von Arm gehört am Dienstagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Die Arm-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,2 Prozent auf 241,76 USD.

Arm Holdings
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Das Papier von Arm konnte um 20:26 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 1,2 Prozent auf 241,76 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im NASDAQ 100, der aktuell bei 29'150 Punkten steht. Den höchsten Wert des Tages markierte die Arm-Aktie bei 247,89 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 244,81 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 381'992 Arm-Aktien.

Am 19.06.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 452,54 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 87,19 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 06.02.2026 (100,03 USD). Derzeit notiert die Arm-Aktie damit 141,68 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Arm-Aktionäre bezogen im Jahr 2026 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Arm am 29.07.2026. Arm hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,25 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,12 USD je Aktie gewesen. Umsatzseitig wurden 1.29 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Arm 1.05 Mrd. USD umgesetzt.

Am 04.11.2026 dürfte die Q2 2027-Bilanz von Arm veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der Arm-Ergebnisse für Q2 2028 erwarten Experten am 10.11.2027.

Der Gewinn 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,23 USD je Arm-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Michael Vi / Shutterstock.com
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