Arm Aktie News: Arm gewinnt am Dienstagnachmittag an Boden

Das Papier von Arm konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 2,7 Prozent auf 245,15 USD. Damit gibt das Wertpapier dem NASDAQ 100, der bei 29'172 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Bei 247,89 USD erreichte die Arm-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Mit einem Wert von 244,81 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Arm-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 153'263 Stück gehandelt.

Bei 452,54 USD markierte der Titel am 19.06.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 84,60 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 06.02.2026 gab der Anteilsschein bis auf 100,03 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Arm-Aktie damit 145,08 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für Arm-Aktionäre betrug im Jahr 2026 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Arm am 29.07.2026 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,25 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,12 USD je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1.29 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 22,41 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Arm einen Umsatz von 1.05 Mrd. USD eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2027 dürfte Arm am 04.11.2026 vorlegen. Die Veröffentlichung der Arm-Ergebnisse für Q2 2028 erwarten Experten am 10.11.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass Arm im Jahr 2027 2,23 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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