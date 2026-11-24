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24.11.2026 20:27:13
Arm Aktie News: Arm am Abend im Sinkflug
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Arm. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 7,7 Prozent auf 162,99 USD.
Die Arm-Aktie musste um 20:26 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 7,7 Prozent auf 162,99 USD abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im NASDAQ 100, der im Moment bei 26'260 Punkten realisiert. Die höchsten Verluste verbuchte die Arm-Aktie bis auf 157,29 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 169,17 USD. Zuletzt wechselten 820'985 Arm-Aktien den Besitzer.
Am 19.06.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 452,54 USD an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 177,65 Prozent hinzugewinnen. Am 06.02.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 100,03 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 38,63 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Arm-Anleger erhielten im Jahr 2026 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,002 USD aus. Arm gewährte am 04.11.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,12 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Arm 0,22 USD je Aktie verdient. Beim Umsatz wurden 1.44 Mrd. USD gegenüber 1.14 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2027 dürfte Arm am 03.02.2027 vorlegen. Einen Blick in die Q3 2028-Bilanz können Arm-Anleger Experten zufolge am 09.02.2028 werfen.
Experten taxieren den Arm-Gewinn für das Jahr 2027 auf 2,24 USD je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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