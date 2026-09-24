Arm Aktie News: Bären lasten am Abend auf Arm

Die Arm-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:26 Uhr mit Abschlägen von 6,8 Prozent bei 310,10 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ 100, der derzeit bei 30'447 Punkten notiert. Die Arm-Aktie gab in der Spitze bis auf 304,25 USD nach. Bei 319,23 USD eröffnete der Anteilsschein. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 1'407'018 Arm-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 19.06.2026 markierte das Papier bei 452,54 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Arm-Aktie damit 31,48 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 100,03 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (06.02.2026). Das 52-Wochen-Tief könnte die Arm-Aktie mit einem Verlust von 67,74 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2026 erhielten Arm-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Am 29.07.2026 lud Arm zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,25 USD gegenüber 0,12 USD im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 22,41 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1.29 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1.05 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2027 dürfte Arm am 04.11.2026 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2028-Bilanz am 10.11.2027.

Experten gehen davon aus, dass Arm im Jahr 2027 2,23 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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