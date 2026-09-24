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24.09.2026 16:29:00

Arm Aktie News: Arm am Donnerstagnachmittag leichter

Arm Aktie News: Arm am Donnerstagnachmittag leichter

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Arm. Die Arm-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 3,6 Prozent auf 320,47 USD abwärts.

Arm Holdings
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Die Arm-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 16:28 Uhr 3,6 Prozent im Minus bei 320,47 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ 100, der derzeit bei 30'322 Punkten notiert. Im Tief verlor die Arm-Aktie bis auf 315,50 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 319,23 USD. Von der Arm-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 478'072 Stück gehandelt.

Am 19.06.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 452,54 USD an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 41,21 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Arm-Aktie. Am 06.02.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 100,03 USD. Mit Abgaben von 68,79 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2026 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Am 29.07.2026 hat Arm in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. In Sachen EPS wurden 0,25 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Arm 0,12 USD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 22,41 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1.29 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1.05 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2027 dürfte Arm am 04.11.2026 präsentieren. Arm dürfte die Q2 2028-Ergebnisse Experten zufolge am 10.11.2027 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Arm einen Gewinn von 2,23 USD je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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