Um 20:26 Uhr ging es für das Arm-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 15,6 Prozent auf 176,01 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im NASDAQ 100, der im Moment bei 26'762 Punkten tendiert. Zwischenzeitlich stieg die Arm-Aktie sogar auf 183,41 USD. Mit einem Wert von 181,15 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Arm-Aktie belief sich zuletzt auf 1'173'900 Aktien.

Bei einem Wert von 452,54 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.06.2026). Derzeit notiert die Arm-Aktie damit 61,11 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 06.02.2026 bei 100,03 USD. Der derzeitige Kurs der Arm-Aktie liegt somit 75,96 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,002 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2026. Die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Arm am 04.11.2026. Arm hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,12 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,22 USD je Aktie gewesen. Im abgelaufenen Quartal hat Arm 1.44 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 27,14 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1.14 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 03.02.2027 dürfte Arm Anlegern einen Blick in die Q3 2027-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q3 2028-Bilanz können Arm-Anleger Experten zufolge am 09.02.2028 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2027 2,24 USD je Aktie in den Arm-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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