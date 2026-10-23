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23.10.2026 20:27:13
Arm Aktie News: Arm am Freitagabend stärker
Die Aktie von Arm zählt am Freitagabend zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Arm legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,8 Prozent auf 211,74 USD.
Um 20:26 Uhr sprang die Arm-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 211,74 USD zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im NASDAQ 100, der im Moment bei 29'009 Punkten tendiert. Den Tageshöchststand markierte die Arm-Aktie bei 215,05 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 211,02 USD. Zuletzt wechselten 297'491 Arm-Aktien den Besitzer.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (452,54 USD) erklomm das Papier am 19.06.2026. Mit einem Zuwachs von mindestens 113,72 Prozent könnte die Arm-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 06.02.2026 bei 100,03 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 52,76 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Für Arm-Aktionäre gab es im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Arm gewährte am 29.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,25 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,12 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 22,41 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1.29 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 1.05 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.
Die Arm-Bilanz für Q2 2027 wird am 04.11.2026 erwartet. Die Q2 2028-Finanzergebnisse könnte Arm möglicherweise am 10.11.2027 präsentieren.
Beim Gewinn 2027 gehen Experten vorab davon aus, dass Arm ein EPS in Höhe von 2,21 USD in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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