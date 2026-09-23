Arm Holdings Aktie 129235510 / US0420682058
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23.09.2026 20:27:13
Arm Aktie News: Arm am Mittwochabend im Minusbereich
Die Aktie von Arm gehört am Mittwochabend zu den Verlierern des Tages. Die Arm-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 329,92 USD abwärts.
Die Arm-Aktie wies um 20:26 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 329,92 USD abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ 100, der derzeit bei 30'465 Punkten notiert. Die Arm-Aktie sank bis auf 324,56 USD. Mit einem Wert von 331,85 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Arm-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1'014'826 Stück gehandelt.
Der Anteilsschein kletterte am 19.06.2026 auf bis zu 452,54 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 37,17 Prozent. Bei 100,03 USD erreichte der Anteilsschein am 06.02.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 69,68 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Nachdem Arm seine Aktionäre 2026 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Arm am 29.07.2026 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,25 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,12 USD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1.29 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 22,41 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Arm einen Umsatz von 1.05 Mrd. USD eingefahren.
Die Vorlage der Q2 2027-Finanzergebnisse wird für den 04.11.2026 terminiert. Am 10.11.2027 wird Arm schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2028 präsentieren.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2027 liegen bei durchschnittlich 2,23 USD je Arm-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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