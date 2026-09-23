Arm Holdings Aktie 129235510 / US0420682058
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
23.09.2026 16:29:00
Arm Aktie News: Arm am Mittwochnachmittag mit Abschlägen
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Arm. Die Arm-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 1,2 Prozent auf 329,28 USD.
Um 16:28 Uhr ging es für die Arm-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 1,2 Prozent auf 329,28 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ 100, der bislang bei 30'374 Punkten steht. Die Arm-Aktie gab in der Spitze bis auf 328,96 USD nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 331,85 USD. Von der Arm-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 446'110 Stück gehandelt.
Bei einem Wert von 452,54 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.06.2026). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Arm-Aktie 37,43 Prozent zulegen. Am 06.02.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 100,03 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 69,62 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Arm-Aktionäre bezogen im Jahr 2026 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Am 29.07.2026 lud Arm zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Das EPS wurde auf 0,25 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,12 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 1.29 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 22,41 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1.05 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Für das laufende Jahresviertel Q2 2027 wird am 04.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q2 2028-Bilanz von Arm rechnen Experten am 10.11.2027.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 2,23 USD je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Arm-Aktie
BofA hebt Prognose für Server-CPU-Markt an: AMD, NVIDIA, Intel und Arm im Fokus
Palantir zündet den Turbo: Chip-Aktien wie Intel, Arm, Marvell, D-Wave und Co. auf der Überholspur
Arm legt gemischte Quartalszahlen vor - Aktie reagiert mit Gewinnen
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Sandoz - Rückkehr und Rückenwind
Seit Anfang Woche darf sich der Generikahersteller „SMI-Mitglied“ nennen. Zum Indexaufstieg macht sich die Sandoz-Aktie daran, einen kurzfristigen Abwärtstrend zu knacken.Weiterlesen!
Nachrichten zu Arm Holdings
|
20:27
|Arm Aktie News: Arm am Mittwochabend im Minusbereich (finanzen.ch)
|
16:29
|Arm Aktie News: Arm am Mittwochnachmittag mit Abschlägen (finanzen.ch)
|
21.09.26
|Freundlicher Handel: NASDAQ 100 schlussendlich in Grün (finanzen.ch)
|
21.09.26
|Freundlicher Handel: NASDAQ 100 nachmittags mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
21.09.26
|Pluszeichen in New York: NASDAQ 100 am Mittag freundlich (finanzen.ch)
|
21.09.26
|Starker Wochentag in New York: NASDAQ 100 zum Start fester (finanzen.ch)
|
17.09.26
|Börse New York in Grün: Anleger lassen NASDAQ 100 letztendlich steigen (finanzen.ch)
Analysen zu Arm Holdings
finpension auf Wachstumskurs: Banklizenz, Hypotheken & KI – Beat Bühlmann im BX Morningcall
finpension wächst weiter und plant bereits den nächsten Entwicklungsschritt: Aus dem ursprünglich stark auf Vorsorge ausgerichteten Anbieter soll langfristig ein umfassender digitaler Finanzdienstleister werden. Eine angestrebte Banklizenz sowie Sparkonten und Hypotheken sollen dabei das Angebot erweitern.
Im Gespräch mit David Kunz und François Bloch erklärt Beat Bühlmann, Verwaltungsratspräsident von finpension, wie das Unternehmen weiterwachsen will und welche Rolle Technologie dabei spielt. Künstliche Intelligenz verändert bereits die Kundensuche, Softwareentwicklung und interne Prozesse – gleichzeitig bleibt die persönliche Beratung ein Thema.
Ausserdem geht es um ETF-Sparpläne, Vorsorge und Pensionskassen, die langfristigen Pläne von finpension und die Frage, warum der Wettbewerbsdruck auf traditionelle Schweizer Banken weiter zunehmen könnte.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI beendet Handel etwas fester -- DAX geht leichter in den Feierabend -- US-Börsen schwächer -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zog am Mittwoch leicht an, während der deutsche Leitindex nachgab. Die US-Börsen geben nach. Die Börsen in Asien wiesen zur Wochenmitte unterschiedliche Vorzeichen aus.