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Arm Holdings Aktie 129235510 / US0420682058

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23.09.2026 16:29:00

Arm Aktie News: Arm am Mittwochnachmittag mit Abschlägen

Arm Aktie News: Arm am Mittwochnachmittag mit Abschlägen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Arm. Die Arm-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 1,2 Prozent auf 329,28 USD.

Arm Holdings
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Um 16:28 Uhr ging es für die Arm-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 1,2 Prozent auf 329,28 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ 100, der bislang bei 30'374 Punkten steht. Die Arm-Aktie gab in der Spitze bis auf 328,96 USD nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 331,85 USD. Von der Arm-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 446'110 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 452,54 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.06.2026). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Arm-Aktie 37,43 Prozent zulegen. Am 06.02.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 100,03 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 69,62 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Arm-Aktionäre bezogen im Jahr 2026 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Am 29.07.2026 lud Arm zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Das EPS wurde auf 0,25 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,12 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 1.29 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 22,41 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1.05 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2027 wird am 04.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q2 2028-Bilanz von Arm rechnen Experten am 10.11.2027.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 2,23 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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