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22.10.2026 20:27:13
Arm Aktie News: Arm am Abend massiv unter Druck
Die Aktie von Arm gehört am Donnerstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Arm-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 7,5 Prozent auf 209,50 USD abwärts.
Um 20:26 Uhr fiel die Arm-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 7,5 Prozent auf 209,50 USD ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ 100, der derzeit bei 28'989 Punkten notiert. Die Arm-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 208,60 USD ab. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 217,13 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 641'329 Arm-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 19.06.2026 erreichte der Anteilsschein mit 452,54 USD ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 116,01 Prozent über dem aktuellen Kurs der Arm-Aktie. Am 06.02.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 100,03 USD. Der aktuelle Kurs der Arm-Aktie ist somit 52,25 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Arm-Anleger erhielten im Jahr 2026 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Arm am 29.07.2026 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,25 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,12 USD je Aktie generiert. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 22,41 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1.29 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 1.05 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.
Mit der Q2 2027-Bilanzvorlage von Arm wird am 04.11.2026 gerechnet. Einen Blick in die Q2 2028-Bilanz können Arm-Anleger Experten zufolge am 10.11.2027 werfen.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 2,23 USD je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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