Arm Holdings Aktie 129235510 / US0420682058
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22.09.2026 20:27:13
Arm Aktie News: Anleger schicken Arm am Dienstagabend ins Plus
Die Aktie von Arm gehört am Dienstagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im NASDAQ-Handel gewannen die Arm-Papiere zuletzt 3,2 Prozent.
Um 20:26 Uhr ging es für das Arm-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 3,2 Prozent auf 333,14 USD. Damit gibt das Wertpapier dem NASDAQ 100, der bei 30'706 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Arm-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 334,57 USD aus. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 319,41 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 1'052'933 Arm-Aktien.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 452,54 USD. Dieser Kurs wurde am 19.06.2026 erreicht. Mit einem Zuwachs von 35,84 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 06.02.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 100,03 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Arm-Aktie liegt somit 233,04 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2026. Am 29.07.2026 äusserte sich Arm zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,25 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,12 USD je Aktie in den Büchern standen. Arm hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.29 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 22,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1.05 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.
Die Arm-Bilanz für Q2 2027 wird am 04.11.2026 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2028 rechnen Experten am 10.11.2027.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2027 2,23 USD je Aktie in den Arm-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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