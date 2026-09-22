Arm Aktie News: Arm am Nachmittag freundlich

Das Papier von Arm legte um 16:28 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 1,1 Prozent auf 326,51 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im NASDAQ 100, der im Moment bei 30'664 Punkten tendiert. Die Arm-Aktie zog in der Spitze bis auf 327,74 USD an. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 319,41 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 449'799 Arm-Aktien den Besitzer.

Am 19.06.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 452,54 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 38,60 Prozent hinzugewinnen. Am 06.02.2026 gab der Anteilsschein bis auf 100,03 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Arm-Aktie 226,41 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Arm-Aktie. Am 29.07.2026 hat Arm in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,25 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,12 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 22,41 Prozent auf 1.29 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1.05 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q2 2027 dürfte Arm am 04.11.2026 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2028-Bilanz am 10.11.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass Arm im Jahr 2027 2,23 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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