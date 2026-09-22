Arm Holdings Aktie 129235510 / US0420682058
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
22.09.2026 16:29:00
Arm Aktie News: Arm am Nachmittag freundlich
Die Aktie von Arm zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Arm-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,1 Prozent auf 326,51 USD.
Das Papier von Arm legte um 16:28 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 1,1 Prozent auf 326,51 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im NASDAQ 100, der im Moment bei 30'664 Punkten tendiert. Die Arm-Aktie zog in der Spitze bis auf 327,74 USD an. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 319,41 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 449'799 Arm-Aktien den Besitzer.
Am 19.06.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 452,54 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 38,60 Prozent hinzugewinnen. Am 06.02.2026 gab der Anteilsschein bis auf 100,03 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Arm-Aktie 226,41 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Arm-Aktie. Am 29.07.2026 hat Arm in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,25 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,12 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 22,41 Prozent auf 1.29 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1.05 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Die Kennzahlen für Q2 2027 dürfte Arm am 04.11.2026 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2028-Bilanz am 10.11.2027.
Von Analysten wird erwartet, dass Arm im Jahr 2027 2,23 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Arm-Aktie
BofA hebt Prognose für Server-CPU-Markt an: AMD, NVIDIA, Intel und Arm im Fokus
Palantir zündet den Turbo: Chip-Aktien wie Intel, Arm, Marvell, D-Wave und Co. auf der Überholspur
Arm legt gemischte Quartalszahlen vor - Aktie reagiert mit Gewinnen
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Sandoz - Rückkehr und Rückenwind
Seit Anfang Woche darf sich der Generikahersteller „SMI-Mitglied“ nennen. Zum Indexaufstieg macht sich die Sandoz-Aktie daran, einen kurzfristigen Abwärtstrend zu knacken.Weiterlesen!
Nachrichten zu Arm Holdings
|
16:29
|Arm Aktie News: Arm am Nachmittag freundlich (finanzen.ch)
|
21.09.26
|Freundlicher Handel: NASDAQ 100 schlussendlich in Grün (finanzen.ch)
|
21.09.26
|Arm Aktie News: Anleger decken sich am Montagabend mit Arm ein (finanzen.ch)
|
21.09.26
|Freundlicher Handel: NASDAQ 100 nachmittags mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
21.09.26
|Pluszeichen in New York: NASDAQ 100 am Mittag freundlich (finanzen.ch)
|
21.09.26
|Starker Wochentag in New York: NASDAQ 100 zum Start fester (finanzen.ch)
|
17.09.26
|Börse New York in Grün: Anleger lassen NASDAQ 100 letztendlich steigen (finanzen.ch)
|
17.09.26
|Freundlicher Handel in New York: NASDAQ 100 bewegt sich nachmittags im Plus (finanzen.ch)
Analysen zu Arm Holdings
Krypto-ETPs einfach erklärt – was passiert eigentlich hinter den Kulissen?
Krypto-ETPs ermöglichen Anlegern, über ein klassisches Wertpapier an der Entwicklung von Kryptowährungen wie Bitcoin oder Ether zu partizipieren, ohne selbst Wallets oder Private Keys verwalten zu müssen. Doch hinter dem scheinbar einfachen Produkt steckt eine komplexe Infrastruktur aus Emittenten, Banken, Custodians, Market Makern und Börsen.
Im Interview mit Roman Wildhaber von der Bank Frick schauen wir uns an, wie Krypto-ETPs tatsächlich funktionieren, wie die physische Hinterlegung abläuft und worauf Anleger bei der Auswahl eines Produkts achten sollten.
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI stabil -- DAX fester -- Wall Street gespalten -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich am Dienstag seitwärts, während der deutsche Leitindex anzieht. An der Wall Street geht es in verschiedene Richtungen. Die Börsen in Asien verzeichneten im Dienstagshandel Gewinne.