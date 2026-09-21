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Arm Holdings Aktie 129235510 / US0420682058

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21.09.2026 20:27:13

Arm Aktie News: Anleger decken sich am Montagabend mit Arm ein

Arm Aktie News: Anleger decken sich am Montagabend mit Arm ein

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagabend der Anteilsschein von Arm. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 15,5 Prozent auf 318,38 USD zu.

Arm Holdings
252.94 CHF 12.44%
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Die Arm-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 20:26 Uhr verteuerte sich das Papier um 15,5 Prozent auf 318,38 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im NASDAQ 100, der im Moment bei 30'449 Punkten tendiert. Den höchsten Wert des Tages markierte die Arm-Aktie bei 320,53 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 294,22 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Arm-Aktien beläuft sich auf 1'915'498 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (452,54 USD) erklomm das Papier am 19.06.2026. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 42,14 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 06.02.2026 (100,03 USD). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Arm-Aktie 218,28 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2026 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Am 29.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,25 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Arm 0,12 USD je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.29 Mrd. USD – ein Plus von 22,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Arm 1.05 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2027 wird am 04.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q2 2028-Kennzahlen am 10.11.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass Arm im Jahr 2027 2,23 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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