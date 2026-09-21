Arm Holdings Aktie 129235510 / US0420682058
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21.09.2026 16:29:00
Arm Aktie News: Arm am Nachmittag stark gefragt
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Arm. Zuletzt konnte die Aktie von Arm zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 12,8 Prozent auf 310,99 USD.
Um 16:28 Uhr sprang die Arm-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 12,8 Prozent auf 310,99 USD zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im NASDAQ 100, der derzeit bei 30'207 Punkten notiert. Den Tageshöchststand markierte die Arm-Aktie bei 310,99 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 294,22 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 1'014'663 Arm-Aktien umgesetzt.
Am 19.06.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 452,54 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 45,52 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 06.02.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 100,03 USD ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 67,83 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Arm-Aktie.
Zuletzt erhielten Arm-Aktionäre im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Arm am 29.07.2026 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,25 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,12 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 1.29 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.05 Mrd. USD umgesetzt worden waren.
Die Kennzahlen für Q2 2027 dürfte Arm am 04.11.2026 präsentieren. Die Vorlage der Q2 2028-Ergebnisse wird von Experten am 10.11.2027 erwartet.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Arm einen Gewinn von 2,23 USD je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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