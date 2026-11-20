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20.11.2026 20:27:13
Arm Aktie News: Arm am Freitagabend massiv unter Druck
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Arm. Die Arm-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 10,9 Prozent auf 157,89 USD ab.
Um 20:26 Uhr fiel die Arm-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 10,9 Prozent auf 157,89 USD ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ 100, der aktuell bei 25'335 Punkten steht. Die Arm-Aktie sank bis auf 155,23 USD. Bei 170,30 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Bisher wurden via NASDAQ 1'150'782 Arm-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 19.06.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 452,54 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 186,62 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 100,03 USD am 06.02.2026. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 36,65 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,002 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2026. Die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal legte Arm am 04.11.2026 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,12 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,22 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 1.44 Mrd. USD gegenüber 1.14 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2027 dürfte Arm am 03.02.2027 präsentieren. Experten kalkulieren am 09.02.2028 mit der Veröffentlichung der Q3 2028-Bilanz von Arm.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2027 liegen bei durchschnittlich 2,24 USD je Arm-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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