|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
20.11.2026 16:29:00
Arm Aktie News: Arm am Freitagnachmittag im Ausverkauf
Die Aktie von Arm gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Arm-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 6,3 Prozent bei 165,96 USD.
Die Arm-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 16:28 Uhr um 6,3 Prozent auf 165,96 USD nach. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im NASDAQ 100, der im Moment bei 25'923 Punkten realisiert. Das bisherige Tagestief markierte Arm-Aktie bei 164,63 USD. Mit einem Wert von 170,30 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 366'509 Arm-Aktien den Besitzer.
Am 19.06.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 452,54 USD an. 172,68 Prozent Plus fehlen der Arm-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 100,03 USD erreichte der Anteilsschein am 06.02.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Arm-Aktie damit 65,91 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Im Jahr 2026 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Arm-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,002 USD. Am 04.11.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,12 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Arm 0,22 USD je Aktie verdient. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1.44 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 27,14 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Arm einen Umsatz von 1.14 Mrd. USD eingefahren.
Die Kennzahlen für Q3 2027 dürfte Arm am 03.02.2027 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2028 rechnen Experten am 09.02.2028.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 2,24 USD je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Arm-Aktie
Arm-Aktie nach Quartalszahlen trotz positiver Ergebnisse im Minus
OpenAI bringt Chipwerte ins Wanken: Was den Aktien von Intel, Marvell, Micron & Co. jetzt droht
Aktien von Oracle und Arm fangen sich nach Kursrutsch: Jupiter-Projekt bleibt Unsicherheitsfaktor
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Swisscom - Zu viel des Guten?
Der „Blaue Riese“ zählt 2026 zu den Top-Performern des europäischen Telekomsektors. Jetzt steht die relativ hoch bewertete Swisscom-Aktie allerdings vor einem markanten Widerstand – Trader könnten darauf spekulieren, dass der Large Cap nach unten abprallt.Weiterlesen!
Nachrichten zu Arm Holdings
|
20.11.26
|Schwacher Handel: NASDAQ 100-Börsianer nehmen letztendlich Reissaus (finanzen.ch)
|
20.11.26
|Arm Aktie News: Arm am Freitagabend massiv unter Druck (finanzen.ch)
|
20.11.26
|Arm Aktie News: Arm am Freitagnachmittag im Ausverkauf (finanzen.ch)
|
17.11.26
|Schwache Performance in New York: NASDAQ 100 schliesst mit Verlusten (finanzen.ch)
|
17.11.26
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 nachmittags leichter (finanzen.ch)
|
17.11.26
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 leichter (finanzen.ch)
|
17.11.26
|Handel in New York: Zum Start des Dienstagshandels Gewinne im NASDAQ 100 (finanzen.ch)
|
16.11.26
|Börse New York: NASDAQ 100 verbucht letztendlich Abschläge (finanzen.ch)
Analysen zu Arm Holdings
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Arm Holdings am 20.11.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSchwache Handelsstimmung weltweit: SMI und DAX gehen deutlich schwächer ins Wochenende -- Wall Street rutscht letztlich ab - Tech-Aktien fallen tief -- Ausverkauf an Asiens Börsen
Der heimische Leitindex verlor im Freitagshandel. Auch der deutsche Aktienmarkt fuhr ebenso kräftige Verluste ein. Dow Jones tendierte tiefer - Tech-Werte wurden die Flügel gestutzt. An den Börsen in Fernost erlebten Anleger am Freitag einen schwarzen Tag.