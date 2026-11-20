Die Arm-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 16:28 Uhr um 6,3 Prozent auf 165,96 USD nach. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im NASDAQ 100, der im Moment bei 25'923 Punkten realisiert. Das bisherige Tagestief markierte Arm-Aktie bei 164,63 USD. Mit einem Wert von 170,30 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 366'509 Arm-Aktien den Besitzer.

Am 19.06.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 452,54 USD an. 172,68 Prozent Plus fehlen der Arm-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 100,03 USD erreichte der Anteilsschein am 06.02.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Arm-Aktie damit 65,91 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2026 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Arm-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,002 USD. Am 04.11.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,12 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Arm 0,22 USD je Aktie verdient. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1.44 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 27,14 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Arm einen Umsatz von 1.14 Mrd. USD eingefahren.

Die Kennzahlen für Q3 2027 dürfte Arm am 03.02.2027 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2028 rechnen Experten am 09.02.2028.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 2,24 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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