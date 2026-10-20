Arm Holdings Aktie 129235510 / US0420682058
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20.10.2026 20:27:13
Arm Aktie News: Arm gibt am Abend ab
Die Aktie von Arm gehört am Dienstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Arm-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 2,1 Prozent auf 223,19 USD ab.
Die Arm-Aktie musste um 20:26 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 2,1 Prozent auf 223,19 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im NASDAQ 100, der im Moment bei 29'548 Punkten realisiert. Das bisherige Tagestief markierte Arm-Aktie bei 217,43 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 224,66 USD. Bisher wurden heute 633'407 Arm-Aktien gehandelt.
Bei einem Wert von 452,54 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.06.2026). Das 52-Wochen-Hoch könnte die Arm-Aktie mit einem Kursplus von 102,76 Prozent wieder erreichen. Bei 100,03 USD erreichte der Anteilsschein am 06.02.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 55,18 Prozent würde die Arm-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Arm-Anleger erhielten im Jahr 2026 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Arm liess sich am 29.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 0,25 USD gegenüber 0,12 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite standen 1.29 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.05 Mrd. USD umgesetzt.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2027 dürfte Arm am 04.11.2026 präsentieren. Mit der Präsentation der Q2 2028-Finanzergebnisse von Arm rechnen Experten am 10.11.2027.
Beim Gewinn 2027 gehen Experten vorab davon aus, dass Arm ein EPS in Höhe von 2,23 USD in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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