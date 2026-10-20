Arm Holdings Aktie 129235510 / US0420682058
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20.10.2026 16:29:00
Arm Aktie News: Anleger schicken Arm am Nachmittag auf rotes Terrain
Die Aktie von Arm gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Arm-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 2,9 Prozent bei 221,54 USD.
Die Arm-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 16:28 Uhr 2,9 Prozent im Minus bei 221,54 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ 100, der aktuell bei 29'607 Punkten steht. Das Tagestief markierte die Arm-Aktie bei 217,43 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 224,66 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 341'033 Arm-Aktien umgesetzt.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (452,54 USD) erklomm das Papier am 19.06.2026. Das 52-Wochen-Hoch liegt 104,27 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Arm-Aktie. Am 06.02.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 100,03 USD ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Arm-Aktie 54,85 Prozent sinken.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Arm-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Arm liess sich am 29.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 0,25 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Arm 0,12 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.29 Mrd. USD – ein Plus von 22,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Arm 1.05 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2027 dürfte Arm am 04.11.2026 vorlegen. Mit der Vorlage der Q2 2028-Bilanz von Arm rechnen Experten am 10.11.2027.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2027 liegen bei durchschnittlich 2,23 USD je Arm-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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