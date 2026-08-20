Arm Aktie News: Arm am Abend Verlust reich

Die Aktionäre schickten das Papier von Arm nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 20:26 Uhr 0,7 Prozent auf 247,50 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im NASDAQ 100, der im Moment bei 29'138 Punkten realisiert. In der Spitze fiel die Arm-Aktie bis auf 242,28 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 246,40 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 368'317 Arm-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.06.2026 bei 452,54 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 82,84 Prozent über dem aktuellen Kurs der Arm-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 06.02.2026 auf bis zu 100,03 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 59,58 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für Arm-Aktionäre betrug im Jahr 2026 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen. Arm liess sich am 29.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,25 USD. Im Vorjahresviertel hatte Arm 0,12 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 22,41 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1.05 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1.29 Mrd. USD ausgewiesen.

Arm dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2027 voraussichtlich am 04.11.2026 präsentieren. Schätzungsweise am 10.11.2027 dürfte Arm die Q2 2028-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten erwarten für 2027 einen Gewinn in Höhe von 2,23 USD je Arm-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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