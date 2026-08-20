Arm Aktie News: Arm am Donnerstagnachmittag mit Abschlägen

Das Papier von Arm gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 0,8 Prozent auf 247,31 USD abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ 100, der bislang bei 29'299 Punkten steht. Die höchsten Verluste verbuchte die Arm-Aktie bis auf 242,28 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 246,40 USD. Bisher wurden via NASDAQ 157'776 Arm-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 452,54 USD. Dieser Kurs wurde am 19.06.2026 erreicht. Mit einem Zuwachs von 82,98 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 06.02.2026 bei 100,03 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Arm-Aktie 147,24 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Arm-Aktionäre betrug im Jahr 2026 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Arm am 29.07.2026. Das EPS wurde auf 0,25 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,12 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 1.29 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.05 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Am 04.11.2026 werden die Q2 2027-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q2 2028-Finanzergebnisse von Arm rechnen Experten am 10.11.2027.

Den erwarteten Gewinn je Arm-Aktie für das Jahr 2027 setzen Experten auf 2,23 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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