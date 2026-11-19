Um 20:26 Uhr fiel die Arm-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 2,4 Prozent auf 178,45 USD ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ 100, der derzeit bei 26'714 Punkten notiert. Die Arm-Aktie gab in der Spitze bis auf 176,47 USD nach. Bei 189,73 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via NASDAQ 535'619 Arm-Aktien den Besitzer.

Am 19.06.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 452,54 USD an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 153,60 Prozent hinzugewinnen. Am 06.02.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 100,03 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Arm-Aktie mit einem Verlust von 43,94 Prozent wieder erreichen.

Arm-Aktionäre bezogen im Jahr 2026 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,002 USD belaufen. Am 04.11.2026 hat Arm die Kennzahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS belief sich auf 0,12 USD gegenüber 0,22 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 27,14 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1.44 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1.14 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 03.02.2027 dürfte Arm Anlegern einen Blick in die Q3 2027-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2028 rechnen Experten am 09.02.2028.

In der Arm-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 2,24 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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