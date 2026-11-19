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19.11.2026 16:29:00
Arm Aktie News: Arm tendiert am Donnerstagnachmittag nordwärts
Die Aktie von Arm gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 2,4 Prozent auf 187,21 USD zu.
Die Aktionäre schickten das Papier von Arm nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 2,4 Prozent auf 187,21 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im NASDAQ 100, der derzeit bei 27'304 Punkten notiert. Die Arm-Aktie legte bis auf 189,83 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 189,73 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 206'790 Arm-Aktien umgesetzt.
Am 19.06.2026 erreichte der Anteilsschein mit 452,54 USD ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 141,73 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 100,03 USD fiel das Papier am 06.02.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Arm-Aktie damit 87,15 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Nachdem im Jahr 2026 0,000 USD an Arm-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,002 USD aus. Am 04.11.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurden 0,12 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Arm 0,22 USD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 27,14 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1.14 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1.44 Mrd. USD ausgewiesen.
Am 03.02.2027 werden die Q3 2027-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q3 2028-Finanzergebnisse von Arm rechnen Experten am 09.02.2028.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 2,24 USD je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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