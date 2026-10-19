Arm Holdings Aktie 129235510 / US0420682058
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19.10.2026 20:27:13
Arm Aktie News: Arm am Montagabend gefragt
Die Aktie von Arm gehört am Montagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Arm zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 1,1 Prozent auf 230,24 USD.
Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 1,1 Prozent auf 230,24 USD zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im NASDAQ 100, der im Moment bei 29'536 Punkten tendiert. Den höchsten Wert des Tages markierte die Arm-Aktie bei 236,42 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 236,42 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 427'905 Arm-Aktien den Besitzer.
Am 19.06.2026 erreichte der Anteilsschein mit 452,54 USD ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Arm-Aktie damit 49,12 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 06.02.2026 bei 100,03 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Arm-Aktie mit einem Verlust von 56,55 Prozent wieder erreichen.
2026 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Arm liess sich am 29.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Arm hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,25 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,12 USD je Aktie gewesen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 22,41 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1.29 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 1.05 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.
Für das laufende Jahresviertel Q2 2027 wird am 04.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q2 2028-Finanzergebnisse von Arm rechnen Experten am 10.11.2027.
Von Analysten wird erwartet, dass Arm im Jahr 2027 2,23 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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