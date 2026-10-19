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19.10.2026 16:29:00

Arm Aktie News: Arm reagiert am Montagnachmittag positiv

Arm Aktie News: Arm reagiert am Montagnachmittag positiv

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Arm. Zuletzt konnte die Aktie von Arm zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 0,9 Prozent auf 229,87 USD.

Arm Holdings
192.93 CHF -0.31%
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Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von Arm zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 0,9 Prozent auf 229,87 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im NASDAQ 100, der aktuell bei 29'652 Punkten steht. Kurzfristig markierte die Arm-Aktie bei 236,42 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 236,42 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 196'474 Arm-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 19.06.2026 auf bis zu 452,54 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 96,87 Prozent könnte die Arm-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 100,03 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (06.02.2026). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 56,48 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Arm-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Arm veröffentlichte am 29.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,25 USD gegenüber 0,12 USD im Vorjahresquartal. Arm hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.29 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 22,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1.05 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Arm-Bilanz für Q2 2027 wird am 04.11.2026 erwartet. Die Vorlage der Q2 2028-Ergebnisse wird von Experten am 10.11.2027 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 2,23 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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