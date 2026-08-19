Arm Aktie News: Arm am Mittwochabend mit Kursabschlägen

Die Arm-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 20:26 Uhr um 1,8 Prozent auf 248,72 USD ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im NASDAQ 100, der im Moment bei 29'427 Punkten realisiert. Der Kurs der Arm-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 241,55 USD nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 257,00 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 589'369 Arm-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 452,54 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.06.2026). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 81,95 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 06.02.2026 bei 100,03 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Arm-Aktie derzeit noch 59,78 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2026. Am 29.07.2026 lud Arm zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Das EPS wurde auf 0,25 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,12 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.29 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 22,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.05 Mrd. USD in den Büchern standen.

Voraussichtlich am 04.11.2026 dürfte Arm Anlegern einen Blick in die Q2 2027-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 10.11.2027 dürfte Arm die Q2 2028-Finanzergebnisse präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Arm-Aktie für das Jahr 2027 setzen Experten auf 2,22 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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