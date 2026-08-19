Arm Aktie News: Arm am Nachmittag Verlust reich

Um 16:28 Uhr rutschte die Arm-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 4,1 Prozent auf 243,00 USD ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ 100, der derzeit bei 29'330 Punkten notiert. Die höchsten Verluste verbuchte die Arm-Aktie bis auf 241,98 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 257,00 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Arm-Aktien beläuft sich auf 359'629 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 452,54 USD. Dieser Kurs wurde am 19.06.2026 erreicht. 86,23 Prozent Plus fehlen der Arm-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 06.02.2026 bei 100,03 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Arm-Aktie derzeit noch 58,84 Prozent Luft nach unten.

Nachdem Arm seine Aktionäre 2026 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Arm liess sich am 29.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,25 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,12 USD je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 22,41 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1.29 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 1.05 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2027 wird am 04.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q2 2028-Finanzergebnisse von Arm rechnen Experten am 10.11.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass Arm im Jahr 2027 2,22 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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