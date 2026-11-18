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18.11.2026 20:27:14
Arm Aktie News: Arm am Mittwochabend im Minus
Die Aktie von Arm gehört am Mittwochabend zu den Verlierern des Tages. Die Arm-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 181,70 USD abwärts.
Um 20:26 Uhr rutschte die Arm-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 0,9 Prozent auf 181,70 USD ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ 100, der bislang bei 27'106 Punkten steht. Die Arm-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 181,22 USD ab. Bei 188,30 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 635'592 Arm-Aktien.
Bei einem Wert von 452,54 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.06.2026). Das 52-Wochen-Hoch könnte die Arm-Aktie mit einem Kursplus von 149,06 Prozent wieder erreichen. Am 06.02.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 100,03 USD ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Arm-Aktie 81,65 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nachdem Arm seine Aktionäre 2026 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,002 USD je Aktie ausschütten. Arm gewährte am 04.11.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 0,12 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Arm 0,22 USD je Aktie eingenommen. Arm hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.44 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 27,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1.14 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2027 dürfte Arm am 03.02.2027 präsentieren. Am 09.02.2028 wird Arm schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2028 präsentieren.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 2,24 USD je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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