Die Arm-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 16:28 Uhr 3,2 Prozent im Plus bei 189,20 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im NASDAQ 100, der zurzeit bei 27'090 Punkten liegt. Zwischenzeitlich stieg die Arm-Aktie sogar auf 191,63 USD. Bei 188,30 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Arm-Aktien beläuft sich auf 296'480 Stück.

Bei 452,54 USD markierte der Titel am 19.06.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 139,19 Prozent Plus fehlen der Arm-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 06.02.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 100,03 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 47,13 Prozent könnte die Arm-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Arm-Anleger erhielten im Jahr 2026 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,002 USD aus. Die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal legte Arm am 04.11.2026 vor. Das EPS wurde auf 0,12 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,22 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 1.44 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.14 Mrd. USD umgesetzt.

Die kommende Q3 2027-Kennzahlen werden voraussichtlich am 03.02.2027 veröffentlicht. Am 09.02.2028 wird Arm schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2028 präsentieren.

In der Arm-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 2,24 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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