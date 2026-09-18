Arm Holdings Aktie 129235510 / US0420682058
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18.09.2026 20:27:13
Arm Aktie News: Arm legt am Freitagabend zu
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Arm. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 1,2 Prozent auf 268,13 USD zu.
Im NASDAQ-Handel gewannen die Arm-Papiere um 20:26 Uhr 1,2 Prozent. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im NASDAQ 100, der im Moment bei 29'484 Punkten tendiert. Der Kurs der Arm-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 269,99 USD zu. Mit einem Wert von 269,99 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Arm-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 860'520 Stück gehandelt.
Bei 452,54 USD erreichte der Titel am 19.06.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Arm-Aktie ist somit 68,78 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 06.02.2026 auf bis zu 100,03 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 62,69 Prozent würde die Arm-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Arm-Aktionäre bezogen im Jahr 2026 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Arm am 29.07.2026. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,25 USD, nach 0,12 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz lag bei 1.29 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 22,41 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1.05 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Die kommende Q2 2027-Kennzahlen werden voraussichtlich am 04.11.2026 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q2 2028-Finanzergebnisse von Arm rechnen Experten am 10.11.2027.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 2,23 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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