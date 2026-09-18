Arm Aktie News: Arm am Freitagnachmittag stärker

Um 16:28 Uhr stieg die Arm-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 267,10 USD. Damit gibt das Wertpapier dem NASDAQ 100, der bei 29'442 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Arm-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 269,99 USD aus. Bei 269,99 USD eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via NASDAQ 620'635 Arm-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 19.06.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 452,54 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 69,43 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 100,03 USD. Dieser Wert wurde am 06.02.2026 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Arm-Aktie derzeit noch 62,55 Prozent Luft nach unten.

Experten gehen davon aus, dass Arm-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Arm 0,000 USD aus. Am 29.07.2026 legte Arm die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,25 USD gegenüber 0,12 USD im Vorjahresquartal. Arm hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.29 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 22,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1.05 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Arm wird die nächste Bilanz für Q2 2027 voraussichtlich am 04.11.2026 vorlegen. Mit der Präsentation der Q2 2028-Finanzergebnisse von Arm rechnen Experten am 10.11.2027.

Analysten erwarten für 2027 einen Gewinn in Höhe von 2,23 USD je Arm-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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