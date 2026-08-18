Arm Aktie News: Arm fällt am Dienstagabend tief

Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 7,6 Prozent auf 250,79 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ 100, der aktuell bei 29'497 Punkten steht. Der Kurs der Arm-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 247,60 USD nach. Bei 256,81 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Bisher wurden via NASDAQ 898'961 Arm-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 452,54 USD erreichte der Titel am 19.06.2026 ein 52-Wochen-Hoch. 80,45 Prozent Plus fehlen der Arm-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 06.02.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 100,03 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 60,11 Prozent.

Nachdem Arm seine Aktionäre 2026 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Am 29.07.2026 hat Arm die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei 0,25 USD. Im letzten Jahr hatte Arm einen Gewinn von 0,12 USD je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 22,41 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1.05 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1.29 Mrd. USD ausgewiesen.

Arm dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2027 voraussichtlich am 04.11.2026 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2028-Bilanz auf den 10.11.2027.

Analysten erwarten für 2027 einen Gewinn in Höhe von 2,22 USD je Arm-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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