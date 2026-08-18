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Arm Holdings Aktie 129235510 / US0420682058

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18.08.2026 16:29:00

Arm Aktie News: Arm am Nachmittag im Bärenmodus

Arm Aktie News: Arm am Nachmittag im Bärenmodus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Arm. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 6,7 Prozent auf 253,30 USD.

Arm Holdings
207.46 CHF -10.52%
Kaufen Verkaufen

Um 16:28 Uhr ging es für die Arm-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 6,7 Prozent auf 253,30 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im NASDAQ 100, der im Moment bei 29'589 Punkten realisiert. Die Arm-Aktie sank bis auf 252,78 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 256,81 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 308'592 Arm-Aktien umgesetzt.

Am 19.06.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 452,54 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 78,66 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Arm-Aktie. Am 06.02.2026 gab der Anteilsschein bis auf 100,03 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 60,51 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass Arm-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Arm 0,000 USD aus. Am 29.07.2026 hat Arm die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es stand ein EPS von 0,25 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Arm noch ein Gewinn pro Aktie von 0,12 USD in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1.29 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 22,41 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Arm einen Umsatz von 1.05 Mrd. USD eingefahren.

Die kommende Q2 2027-Kennzahlen werden voraussichtlich am 04.11.2026 veröffentlicht. Die Vorlage der Q2 2028-Ergebnisse wird von Experten am 10.11.2027 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Arm im Jahr 2027 2,22 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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