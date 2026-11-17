Die Aktie legte um 20:26 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 4,4 Prozent auf 182,70 USD zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im NASDAQ 100, der derzeit bei 26'888 Punkten notiert. Zwischenzeitlich stieg die Arm-Aktie sogar auf 184,72 USD. Bei 178,29 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Zuletzt wurden via NASDAQ 744'437 Arm-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.06.2026 bei 452,54 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 147,70 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 100,03 USD am 06.02.2026. Derzeit notiert die Arm-Aktie damit 82,65 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gehen davon aus, dass Arm-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,002 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Arm 0,000 USD aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Arm am 04.11.2026 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,12 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,22 USD je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 27,14 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1.44 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 1.14 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Die Vorlage der Q3 2027-Finanzergebnisse wird für den 03.02.2027 terminiert. Arm dürfte die Q3 2028-Ergebnisse Experten zufolge am 09.02.2028 präsentieren.

Experten taxieren den Arm-Gewinn für das Jahr 2027 auf 2,24 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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