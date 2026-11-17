Das Papier von Arm konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 3,9 Prozent auf 181,91 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im NASDAQ 100, der aktuell bei 27'082 Punkten steht. In der Spitze gewann die Arm-Aktie bis auf 184,72 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 178,29 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 317'984 Arm-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 19.06.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 452,54 USD an. Der aktuelle Kurs der Arm-Aktie ist somit 148,77 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 100,03 USD erreichte der Anteilsschein am 06.02.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Arm-Aktie 81,86 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Arm-Aktionäre bezogen im Jahr 2026 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,002 USD belaufen. Arm gewährte am 04.11.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,12 USD, nach 0,22 USD im Vorjahresvergleich. Im abgelaufenen Quartal hat Arm 1.44 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 27,14 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1.14 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die kommende Q3 2027-Kennzahlen werden voraussichtlich am 03.02.2027 veröffentlicht. Schätzungsweise am 09.02.2028 dürfte Arm die Q3 2028-Finanzergebnisse präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Arm im Jahr 2027 2,24 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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