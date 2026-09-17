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17.09.2026 20:27:13

Arm Aktie News: Arm haussiert am Donnerstagabend

Arm Aktie News: Arm haussiert am Donnerstagabend

Die Aktie von Arm gehört am Donnerstagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die Arm-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 6,9 Prozent auf 260,92 USD.

Arm Holdings
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Um 20:26 Uhr stieg die Arm-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 6,9 Prozent auf 260,92 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im NASDAQ 100, der zurzeit bei 29'424 Punkten liegt. Die Arm-Aktie legte bis auf 266,72 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 262,00 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 678'315 Arm-Aktien den Besitzer.

Am 19.06.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 452,54 USD an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 73,44 Prozent über dem aktuellen Kurs der Arm-Aktie. Bei einem Wert von 100,03 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (06.02.2026). Der aktuelle Kurs der Arm-Aktie ist somit 61,66 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2026 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Arm-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Am 29.07.2026 legte Arm die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,25 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Arm 0,12 USD je Aktie verdient. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 22,41 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1.29 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 1.05 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Die kommende Q2 2027-Kennzahlen werden voraussichtlich am 04.11.2026 veröffentlicht. Am 10.11.2027 wird Arm schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2028 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 2,23 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Michael Vi / Shutterstock.com
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