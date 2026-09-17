Arm Holdings Aktie 129235510 / US0420682058
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17.09.2026 16:29:00
Arm Aktie News: Arm springt am Donnerstagnachmittag an
Die Aktie von Arm zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 7,4 Prozent auf 262,00 USD zu.
Das Papier von Arm konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 7,4 Prozent auf 262,00 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im NASDAQ 100, der derzeit bei 29'419 Punkten notiert. In der Spitze gewann die Arm-Aktie bis auf 266,72 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 262,00 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 395'098 Arm-Aktien.
Bei 452,54 USD erreichte der Titel am 19.06.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 72,73 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 06.02.2026 Kursverluste bis auf 100,03 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 61,82 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Im Jahr 2026 erhielten Arm-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Arm liess sich am 29.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,25 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,12 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 1.29 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.05 Mrd. USD umgesetzt worden waren.
Die kommende Q2 2027-Kennzahlen werden voraussichtlich am 04.11.2026 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q2 2028-Finanzergebnisse von Arm rechnen Experten am 10.11.2027.
Experten gehen davon aus, dass Arm im Jahr 2027 2,23 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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