Arm Holdings Aktie 129235510 / US0420682058
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17.08.2026 20:27:13
Arm Aktie News: Arm am Abend Verlust reich
Die Aktie von Arm gehört am Montagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Arm-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 1,8 Prozent im Minus bei 274,52 USD.
Die Arm-Aktie notierte um 20:26 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 1,8 Prozent auf 274,52 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im NASDAQ 100, der zurzeit bei 30'018 Punkten liegt. In der Spitze fiel die Arm-Aktie bis auf 272,49 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 285,00 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 458'001 Arm-Aktien den Besitzer.
Am 19.06.2026 erreichte der Anteilsschein mit 452,54 USD ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Arm-Aktie somit 39,34 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 100,03 USD ab. Abschläge von 63,56 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Nachdem Arm seine Aktionäre 2026 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Arm am 29.07.2026. Es stand ein EPS von 0,25 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Arm noch ein Gewinn pro Aktie von 0,12 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 1.29 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 22,41 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1.05 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Am 04.11.2026 dürfte die Q2 2027-Bilanz von Arm veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q2 2028-Finanzergebnisse von Arm rechnen Experten am 10.11.2027.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 2,22 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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