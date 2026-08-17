Arm Holdings Aktie 129235510 / US0420682058
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17.08.2026 16:29:00
Arm Aktie News: Arm tendiert am Nachmittag schwächer
Die Aktie von Arm gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Arm-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 0,4 Prozent auf 278,44 USD ab.
Die Arm-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 16:28 Uhr um 0,4 Prozent auf 278,44 USD nach. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ 100, der aktuell bei 30'089 Punkten steht. Der Kurs der Arm-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 272,49 USD nach. Bei 285,00 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Bisher wurden heute 237'956 Arm-Aktien gehandelt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.06.2026 bei 452,54 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 62,53 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Arm-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 100,03 USD am 06.02.2026. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Arm-Aktie 178,36 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Experten gehen davon aus, dass Arm-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Arm 0,000 USD aus. Am 29.07.2026 legte Arm die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,25 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,12 USD je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Arm in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 22,41 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1.29 Mrd. USD im Vergleich zu 1.05 Mrd. USD im Vorjahresquartal.
Die Vorlage der Q2 2027-Finanzergebnisse wird am 04.11.2026 erwartet. Mit der Präsentation der Q2 2028-Finanzergebnisse von Arm rechnen Experten am 10.11.2027.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2027 liegen bei durchschnittlich 2,22 USD je Arm-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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