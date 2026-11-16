Der Arm-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 20:26 Uhr verlor das Papier 7,2 Prozent auf 176,78 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ 100, der derzeit bei 27'272 Punkten notiert. Der Kurs der Arm-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 174,71 USD nach. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 180,51 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 670'391 Arm-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (452,54 USD) erklomm das Papier am 19.06.2026. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 155,99 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 06.02.2026 (100,03 USD). Mit einem Kursverlust von 43,42 Prozent würde die Arm-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Für Arm-Aktionäre gab es im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,002 USD ausgeschüttet werden. Die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal legte Arm am 04.11.2026 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,12 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,22 USD je Aktie vermeldet. Arm hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.44 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 27,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1.14 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Kennzahlen für Q3 2027 dürfte Arm am 03.02.2027 präsentieren. Mit der Präsentation der Q3 2028-Finanzergebnisse von Arm rechnen Experten am 09.02.2028.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 2,24 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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