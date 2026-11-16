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16.11.2026 16:29:00
Arm Aktie News: Arm am Nachmittag mit kräftigen Verlusten
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Arm. Die Arm-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 6,6 Prozent auf 177,88 USD nach.
Die Arm-Aktie musste um 16:28 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 6,6 Prozent auf 177,88 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im NASDAQ 100, der zurzeit bei 27'273 Punkten liegt. In der Spitze büsste die Arm-Aktie bis auf 176,75 USD ein. Bei 180,51 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 310'663 Arm-Aktien.
Bei einem Wert von 452,54 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.06.2026). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 154,41 Prozent. Am 06.02.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 100,03 USD. Der derzeitige Kurs der Arm-Aktie liegt somit 77,83 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Die Dividendenausschüttung für Arm-Aktionäre betrug im Jahr 2026 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,002 USD belaufen. Arm liess sich am 04.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,12 USD. Im letzten Jahr hatte Arm einen Gewinn von 0,22 USD je Aktie eingefahren. Beim Umsatz wurden 1.44 Mrd. USD gegenüber 1.14 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Die kommende Q3 2027-Kennzahlen werden voraussichtlich am 03.02.2027 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der Arm-Ergebnisse für Q3 2028 erwarten Experten am 09.02.2028.
Von Analysten wird erwartet, dass Arm im Jahr 2027 2,24 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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