Arm Aktie News: Arm mit herben Abschlägen am Freitagabend

Die Arm-Aktie musste um 20:26 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 5,5 Prozent auf 231,25 USD abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ 100, der bislang bei 29'222 Punkten steht. Zwischenzeitlich weitete die Arm-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 230,82 USD aus. Bei 238,91 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Der Tagesumsatz der Arm-Aktie belief sich zuletzt auf 554'259 Aktien.

Bei einem Wert von 452,54 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.06.2026). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Arm-Aktie somit 48,90 Prozent niedriger. Am 06.02.2026 gab der Anteilsschein bis auf 100,03 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 56,74 Prozent würde die Arm-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenausschüttung für Arm-Aktionäre betrug im Jahr 2026 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen. Am 29.07.2026 legte Arm die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,25 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,12 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 1.29 Mrd. USD gegenüber 1.05 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Voraussichtlich am 04.11.2026 dürfte Arm Anlegern einen Blick in die Q2 2027-Bilanz gewähren. Am 10.11.2027 wird Arm schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2028 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 2,23 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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