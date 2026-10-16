Arm Holdings Aktie 129235510 / US0420682058
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16.10.2026 16:29:00
Arm Aktie News: Arm am Freitagnachmittag mit Einbussen
Die Aktie von Arm gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Arm-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 3,5 Prozent auf 236,11 USD.
Um 16:28 Uhr rutschte die Arm-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 3,5 Prozent auf 236,11 USD ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ 100, der bislang bei 29'620 Punkten steht. In der Spitze fiel die Arm-Aktie bis auf 235,23 USD. Bei 238,91 USD eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Arm-Aktie belief sich zuletzt auf 241'164 Aktien.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (452,54 USD) erklomm das Papier am 19.06.2026. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Arm-Aktie mit einem Kursplus von 91,66 Prozent wieder erreichen. Am 06.02.2026 gab der Anteilsschein bis auf 100,03 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 57,63 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2026. Arm liess sich am 29.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,25 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,12 USD je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 22,41 Prozent auf 1.29 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.05 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Die Vorlage der Q2 2027-Finanzergebnisse wird am 04.11.2026 erwartet. Experten kalkulieren am 10.11.2027 mit der Veröffentlichung der Q2 2028-Bilanz von Arm.
Von Analysten wird erwartet, dass Arm im Jahr 2027 2,23 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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