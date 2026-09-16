Arm Aktie News: Arm am Abend mit Kursplus

Das Papier von Arm legte um 20:26 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 2,3 Prozent auf 247,29 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im NASDAQ 100, der derzeit bei 29'137 Punkten notiert. Den Tageshöchststand markierte die Arm-Aktie bei 252,60 USD. Bei 247,00 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via NASDAQ 303'507 Arm-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 19.06.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 452,54 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Arm-Aktie damit 45,36 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 100,03 USD erreichte der Anteilsschein am 06.02.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 59,55 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Arm-Aktionäre bezogen im Jahr 2026 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Arm liess sich am 29.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 0,25 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Arm noch ein Gewinn pro Aktie von 0,12 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Arm im vergangenen Quartal 1.29 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 22,41 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Arm 1.05 Mrd. USD umsetzen können.

Die Arm-Bilanz für Q2 2027 wird am 04.11.2026 erwartet. Mit der Präsentation der Q2 2028-Finanzergebnisse von Arm rechnen Experten am 10.11.2027.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2027 liegen bei durchschnittlich 2,23 USD je Arm-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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