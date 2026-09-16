Arm Holdings Aktie 129235510 / US0420682058
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
16.09.2026 20:27:13
Arm Aktie News: Arm am Abend mit Kursplus
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochabend der Anteilsschein von Arm. Die Arm-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,3 Prozent auf 247,29 USD.
Das Papier von Arm legte um 20:26 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 2,3 Prozent auf 247,29 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im NASDAQ 100, der derzeit bei 29'137 Punkten notiert. Den Tageshöchststand markierte die Arm-Aktie bei 252,60 USD. Bei 247,00 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via NASDAQ 303'507 Arm-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 19.06.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 452,54 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Arm-Aktie damit 45,36 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 100,03 USD erreichte der Anteilsschein am 06.02.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 59,55 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Arm-Aktionäre bezogen im Jahr 2026 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Arm liess sich am 29.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 0,25 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Arm noch ein Gewinn pro Aktie von 0,12 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Arm im vergangenen Quartal 1.29 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 22,41 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Arm 1.05 Mrd. USD umsetzen können.
Die Arm-Bilanz für Q2 2027 wird am 04.11.2026 erwartet. Mit der Präsentation der Q2 2028-Finanzergebnisse von Arm rechnen Experten am 10.11.2027.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2027 liegen bei durchschnittlich 2,23 USD je Arm-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Arm-Aktie
BofA hebt Prognose für Server-CPU-Markt an: AMD, NVIDIA, Intel und Arm im Fokus
Palantir zündet den Turbo: Chip-Aktien wie Intel, Arm, Marvell, D-Wave und Co. auf der Überholspur
Arm legt gemischte Quartalszahlen vor - Aktie reagiert mit Gewinnen
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Meta - Mit „Muse“ aus dem Formtief
Der Social Media-Gigant möchte mit einem eigenen Assistenten die KI-Welle reiten. An der Börse wurde die Lancierung von „Muse“ positiv aufgenommen – die Meta-Aktie klopft am Abwärtstrend an.Weiterlesen!
Nachrichten zu Arm Holdings
|
16.09.26
|Arm Aktie News: Arm am Abend mit Kursplus (finanzen.ch)
|
16.09.26
|Arm Aktie News: Arm am Mittwochnachmittag im Plus (finanzen.ch)
|
15.09.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 gibt am Dienstagmittag nach (finanzen.ch)
|
15.09.26
|Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ 100 startet im Minus (finanzen.ch)
|
14.09.26
|Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 fällt letztendlich (finanzen.ch)
|
14.09.26
|NASDAQ-Handel NASDAQ 100 sackt ab (finanzen.ch)
|
14.09.26
|Zurückhaltung in New York: So performt der NASDAQ 100 am Montagmittag (finanzen.ch)
Analysen zu Arm Holdings
Wabtec, Woodward und Euronext: Kennzahlen und Risiken im Vergleich mit François Bloch
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Woodward
✅ Euronext
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerFed-Zinsentscheid im Blick: SMI und DAX schliessen fester -- US-Handel endet mit Verlusten -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt schloss am Mittwoch mit Aufschlägen, während der deutsche Leitindex ebenfalls aufwärts notierte. Die US-Börsen gaben nach. Die Märkte in Fernost verzeichneten zur Wochenmitte Gewinne.