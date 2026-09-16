Arm Aktie News: Arm am Mittwochnachmittag im Plus

Die Arm-Aktie konnte um 16:28 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,0 Prozent auf 249,03 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im NASDAQ 100, der aktuell bei 29'153 Punkten steht. Das bisherige Tageshoch markierte die Arm-Aktie bei 252,60 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 247,00 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 160'379 Arm-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 452,54 USD. Dieser Kurs wurde am 19.06.2026 erreicht. Gewinne von 81,72 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 06.02.2026 bei 100,03 USD. Abschläge von 59,83 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für Arm-Aktionäre betrug im Jahr 2026 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Arm am 29.07.2026. In Sachen EPS wurden 0,25 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Arm 0,12 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.29 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 22,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.05 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2027 dürfte Arm am 04.11.2026 vorlegen. Mit der Präsentation der Q2 2028-Finanzergebnisse von Arm rechnen Experten am 10.11.2027.

Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem Arm-Gewinn in Höhe von 2,23 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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