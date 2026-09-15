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15.09.2026 20:27:13

Arm Aktie News: Arm gewinnt am Abend an Boden

Arm Aktie News: Arm gewinnt am Abend an Boden

Die Aktie von Arm zählt am Dienstagabend zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Arm nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,8 Prozent auf 243,34 USD.

Arm Holdings
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Um 20:26 Uhr sprang die Arm-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 1,8 Prozent auf 243,34 USD zu. Damit gibt das Wertpapier dem NASDAQ 100, der bei 28'962 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den Tageshöchststand markierte die Arm-Aktie bei 253,13 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 242,00 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 499'416 Arm-Aktien.

Bei 452,54 USD markierte der Titel am 19.06.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 85,97 Prozent über dem aktuellen Kurs der Arm-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 06.02.2026 Kursverluste bis auf 100,03 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 58,89 Prozent würde die Arm-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Arm-Aktie. Am 29.07.2026 äusserte sich Arm zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,25 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,12 USD je Aktie in den Büchern standen. Das vergangene Quartal hat Arm mit einem Umsatz von insgesamt 1.29 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.05 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 22,41 Prozent gesteigert.

Am 04.11.2026 dürfte die Q2 2027-Bilanz von Arm veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2028-Bilanz auf den 10.11.2027.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 2,23 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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