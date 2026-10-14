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14.10.2026 20:27:13

Arm Aktie News: Arm fällt am Abend tief

Arm Aktie News: Arm fällt am Abend tief

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Arm. Zuletzt ging es für die Arm-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 6,4 Prozent auf 238,93 USD.

Arm Holdings
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Um 20:26 Uhr rutschte die Arm-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 6,4 Prozent auf 238,93 USD ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ 100, der derzeit bei 29'949 Punkten notiert. Die Arm-Aktie sank bis auf 237,77 USD. Bei 248,00 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt wurden via NASDAQ 808'551 Arm-Aktien umgesetzt.

Am 19.06.2026 markierte das Papier bei 452,54 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Arm-Aktie ist somit 89,40 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 100,03 USD erreichte der Anteilsschein am 06.02.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 58,13 Prozent.

Nachdem im Jahr 2026 0,000 USD an Arm-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Arm liess sich am 29.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,25 USD. Im Vorjahresviertel hatte Arm 0,12 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.29 Mrd. USD – ein Plus von 22,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Arm 1.05 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q2 2027 dürfte Arm am 04.11.2026 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2028-Bilanz auf den 10.11.2027.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 2,23 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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